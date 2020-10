04-10-2020, 112Groningen.nl

Demonstratie tegen dierenleed in binnenstad Groningen

Groningen - Zo'n dertig personen hebben zondagmiddag gedemonstreerd tegen het dierenleed in Nederland.

De demonstratie vond plaats op de Grote Markt in de binnenstad van Groningen. Omdat het vandaag, 4 oktober, dierendag is kwam men samen om te demonstreren. Ongeveer dertig demonstranten in witte pakken en met mondkapjes op stonden met borden in hun handen te demonstreren. De demonstranten zetten zich in voor het dierenleed in Nederland en in de wereld.





Door deze demonstratie wil men aandacht vragen van burgers. De politie bleef op een afstandje en hield de groep demonstranten in de gaten. De demonstratie is verder rustig verlopen.