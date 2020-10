04-10-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Café Het Feest hangt strop aan de deur en gaat twee weken dicht

Groningen - Café Het Feest in de Peperstraat sluit de komende twee weken de deuren. “Het heeft geen enkele zin om door te gaan want er komt helemaal niemand meer,” aldus eigenaar Jacob Jan Groeneweg.

Vanwege de coronamaatregelen mogen mensen na 21.00 uur niet meer naar binnen en moeten horecazaken om 22.00 leeg zijn. Voor zaken als Het Feest, die vaak tot laat in de nacht doorgaat, is dat een ramp: “Als de ze maatregelen niet veranderen zullen wij dicht blijven. Want dit is echt een enorme strop voor ons en de hele horeca. Als dit zo door gaat ga ik dit ook niet redden,” aldus Groeneweg. “Wij hangen als protest een strop aan onze gevel.”





De eigenaar van Het Feest voelt geen steun van de overheid: “We voelen ons als nachthoreca enorm in de steek gelaten. Zoals het er nu naar uit ziet blijven de besmettingen oplopen, dus dan kunnen ze in ieder geval de horeca niet de schuld geven,” besluit Groeneweg.