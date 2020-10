04-10-2020, Melarno Kraan 112Gr., & Annet Vieregge 112Gr. & Marije Timmer 112Gr.

Vaatwasser in brand zorgt voor commotie in Winschoten

Winschoten - Aan de Engelsestraat in Winschoten is zondagavond om 22:10 uur een brand uitgebroken in een woning. Ter plaatse was er veel rookontwikkeling vanaf de zolder verdieping waarneembaar.