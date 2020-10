05-10-2020, Marc Zijlstra 112Groningen & Rdactie Martin Nuver

Explosie in elektriciteitskast bij Damco in Farmsum

Farmsum - Bij Damco Aluminium in Delfzijl is maandagmorgen om 08:00 uur een kleine explosie geweest in een elektriciteitskast. Dat zei de brandweer voorlichter Harmen Kuijer tegen 112Groningen.