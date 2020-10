05-10-2020, Rtvnoord.nl bron

Is 'Henk Kuipers een eerlijk proces ontnomen' ?

Groningen - 'Een strafzaak hoort in de rechtbank te worden gevoerd en niet daarbuiten', zei Roy van der Wal als advocaat van voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers maandagmorgen tijdens zijn pleidooi voor de rechtbank in Groningen. Zegt Rtvnoord.nl