05-10-2020, politie.nl, bron

Politie vraagt man die meisjes onzedelijk benaderde zich te melden

Appingedam - Op maandagmiddag 21 september zijn in Appingedam enkele jonge meisjes onzedelijk benaderd door een nog niet geïdentificeerde man.

De politie heeft camerabeelden van de verdachte en tonen deze dinsdagavond in Opsporing Verzocht, tenzij de verdachte zich voor die tijd meldt bij de politie.

De meisjes zijn benaderd tussen 14.00 uur in de middag en 18.30 uur in de avond. Dit gebeurde in de wijk Opwierde. De man werd onder andere gezien op de Mr. AT Voslaan en de Graaf Edzardstraat. De verdachte heeft een lichte huidskleur en op de beelden is te zien dat hij rookt. Op basis van getuigenverklaringen schatten we de man tussen de 20 en 40 jaar oud, heeft hij een slank postuur en is hij vermoedelijk tussen de 1.70 m en 1.85 m lang.

Op maandagmiddag 21 september zag hij er als volgt uit:

T-Shirt, groenig van kleur, met lichtere opdruk op de voorzijde

Korte donkere gekleurde broek tot op de knie

Donkere schoenen

Een zogenaamde Opa-pet (flatcap). Grijzig van kleur

Zonnebril op met donkere glazen

Koptelefoon om zijn nek hangend.

Donkere/zwarte rugzak





Politie en OM nemen deze zaak hoog op. Als de verdachte zich op dinsdagavond om 20:00 uur nog niet bij de politie heeft gemeld, worden de camerabeelden waarop hij herkenbaar in beeld is daarom in Opsporing Verzocht uitgezonden.

Ben jij deze man? Meld je dan zo snel mogelijk, maar tenminste vóór dinsdagavond 6 oktober om 20.00 uur bij de politie, dan zullen de beelden niet worden vrijgegeven. Je kunt je melden bij een politiebureau of zelf 0800-6070 bellen.

Ook andere informatie die het onderzoeksteam verder kan helpen is van harte welkom. Denkt u te weten wie deze man is? Herkent u zijn signalement of heeft u misschien iets gehoord of gezien dat ons naar de verdachten kan leiden? Bel dan met de politie via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000

Onderzoek

Eerder deelden we al informatie over dit onderzoek. Deze informatie is hier terug te lezen.

Op de omgeving, de wijk waar het incident heeft afgespeeld en bij mensen die zich betrokken voelen, heeft een situatie als deze impact. We merken dat mensen erg meeleven en de politie graag willen helpen bij het onderzoek. Dat wordt zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd zien we dat er verdenkingen rondgaan met daarbij foto’s en video’s van verschillende personen. We vragen mensen hier zorgvuldig mee om te gaan. Mensen kunnen zo onterecht beschuldigd worden, met alle gevolgen van dien.

Bel de politie

Als je denkt te weten wie de mogelijke verdachte is, plaats dan geen foto’s online en deel deze niet via andere kanalen, maar neem contact op met de politie. Dat kan altijd via 0900-8844 of via de wijkagent. Daarnaast vragen we mensen, die wij nog niet hebben gesproken of die nieuwe informatie hebben, contact met ons op te nemen. Al deze informatie kan ons helpen bij het vaststellen wat er precies gebeurd is en het opsporen van de verdachte.