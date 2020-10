05-10-2020, Henk Timmer 112Groningen & Marije Timmer 112Groningen & Melarno Kraan 112Groningen

Auto raakt in droge sloot bij Oostwold

Oostwold (Oldambt) - Op de Polderweg in Oostwold (Oldambt) raakte maandagavond om 22:35 uur een auto in een droge sloot.