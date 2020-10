06-10-2020, Ruben Huisman 112Groningen & bron Rtvdrenthe.nl

Obs De Veenvlinder helemaal dicht door coronabesmettingen (Video)

Eelde - Basisschool De Veenvlinder in Eelde is per direct gesloten vanwege coronabesmettingen bij twee leerkrachten. Twee andere leerkrachten zijn negatief getest op het virus. Meldt o.a. Rtvdrenthe.nl.

De school blijft sowieso tot en met de herfstvakantie dicht. Zondag werd bekend dat een leraar in de bovenbouw positief getest was op het virus. De leerlingen in de bovenste groepen zaten daarom gisteren ook al thuis.

Toen ook een leraar uit de 'middenbouw' positief getest werd, is besloten de school de komende dagen te sluiten. "De bron van de besmetting is niet bekend. Dus in het belang van de veiligheid hebben we moeten besluiten de school tijdelijk dicht te doen", zegt directrice Leonie Magnin van de school. "We hebben veel overleg gehad met de MR en ook met de GGD. Die kon zich wel in dit besluit vinden."