Lichtmast voorkomt auto te water Oostersluis

Groningen - Een lichtmast heeft maandagavond voorkomen dat een auto het water bij de Oostersluis is ingereden. Dat meldt Oogtv

Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur. De auto kwam vanaf het Damsterdiep en reed in de richting van Ten Boer. Ter hoogte van de kruising met de Oostersluisweg is naar alle waarschijnlijkheid de bestuurder de macht over het stuur kwijt geraakt.

De auto belandde in de berm, kwam rechts van de Oostersluisbrug terecht en dreigde het water van de Oostersluis in te rijden. Echter stond daar een lichtmast die dat voorkwam.”

