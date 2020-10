Ook het aantal mensen dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) was hoger dan de week daarvoor. Dat geldt eveneens voor het aantal mensen dat vanwege COVID-19 op de IC intensive care moest worden opgenomen.

Effect maatregelen

De eerste effecten van de op 30 september door het kabinet afgekondigde maatregelen kunnen naar verwachting op zijn vroegst vanaf volgende week zichtbaar worden. Het eerste effect zal naar verwachting te zien zijn in een stabilisatie of lichte afname in het aantal meldingen van positief geteste personen. Pas later kan een stabilisatie en afname in het aantal ziekenhuisopnames en Intensive Care opnames volgen. Een afname verwachten we daarom niet voor half oktober.

