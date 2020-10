06-10-2020, Dvhn.nl bron

Man (22) slaat agent in het gezicht bij Haren

Tynaarlo (Drenthe) - De politie heeft maandagavond een 22-jarige man uit de gemeente Tynaarlo aangehouden nadat hij een agent met zijn vuist in het gezicht heeft geslagen. Zegt Dvhn.nl

De verdachte was eerder op de avond al zijn rijbewijs kwijtgeraakt, nadat de politie hem had aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag op de Kaapse Baan in Haren. Even later zag de politie de verdachte opnieuw in een auto rijden en werd hij voor de tweede keer staande gehouden.

