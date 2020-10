06-10-2020, Rtvnoord.nl bron

Zedenzaak: ‘Ik had dood kunnen zijn’

Winschoten - 'Een zedenzaak die zijn weerga niet kent.' Zo typeren het Openbaar Ministerie en de advocaat van het slachtoffer wat een 13-jarig meisje in 2015 overkwam.

De rechtbank in Groningen besloot in 2018 dat Michel M. acht jaar cel en tbs met dwangverpleging kreeg voor het stelselmatig seksueel misbruiken van zijn nichtje. Ook wordt de Winschoter het vervaardigen van kinderporno ten laste gelegd.

M. is het niet eens met de eerdere veroordeling: hij wil een lichtere vorm van tbs. De advocaat-generaal (OM) vindt dat hij ook in hoger beroep 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging moet krijgen.

Dubbel leven

Twee jaar lang had hij zijn nichtje in zijn macht. Dat zou je niet zeggen als je hem tegenover het Zwolse gerechtshof ziet zitten. Een doodnormale man in een spijkerbroek, zwarte trui en op gympen. Maar hij leidde jarenlang een dubbelleven.

De uitspraak is op 13 november.

