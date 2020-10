06-10-2020, Melarno Kraan, Annet Vieregge & Henk Frans - 112Groningen.nl

Autobrand in garage zorgt voor forse rookontwikkeling in Winschoten (Video)

Winschoten - Dinsdagavond is aan de Garst in Winschoten een auto in de brand gevlogen. De auto stond geparkeerd in een inpandige garage van een woning.

Kort nadat de auto in brand vloog, sloeg de brand gedeeltelijk over op de aangrenzende woning. Door de omvang van de brand schaalde de brandweer binnen 2 minuten, na de eerste melding, op naar middelbrand. Hierdoor kwam extra materiaal ter plekke om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rookontwikkeling vrij. Brandweerlieden hebben met behulp van meerdere waterstralen de brand onder controle weten te krijgen. In de garage, waar de brandende auto stond, zouden mogelijk ook gasflessen staan. Via de woning hebben brandweerlieden kleine brandhaarden op een zolder afgeblust. De politie had de straat afgesloten en hield omstanders op afstand. Omwonende die last hebben van de rook werden geadviseerd ramen en de deuren te sluiten en om ventilatie uit te schakelen. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niks bekend. Onderzoek zal uit moeten wijzen wat de exacte oorzaak van de brand is geweest. Om er zeker van te zijn dat de brand niet opnieuw aan zou gaan, voerde de brandweer nog een aantal controles uit in de woning. Zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond.