06-10-2020, 112Groningen.nl

Automobilist raakt rijbewijs kwijt na forse snelheidsovertreding

Nieuwe Pekela - Een automobilist heeft dinsdagavond zijn rijbewijs moeten inleveren nadat hij een forse snelheidsovertreding maakte.

Politieagenten zagen de automobilist rijden in de omgeving van Nieuwe Pekela. De automobilist wilde, volgens de agenten, even stevig doorrijden, maar vergat daarbij in zijn achteruitrijspiegel te kijken. De automobilist vergat ook dat hij binnen de bebouwde kom reed waar 50 kilometer per uur is toegestaan.





Politieagenten hebben de bestuurder een tijdje gevolg en hebben een meting gedaan op het voertuig. Hierbij kwam de meting op een gemiddelde van 113 kilometer per uur. Na correctie reed de bestuurder meer dan 50 kilometer te hard, waarna de agenten zijn rijbewijs hebben ingevorderd.