Meerdere snelheidsovertreders op de bon bij controle in Kolham

Kolham - Vanmorgen, tussen 07:45 uur en 08:30 uur, heeft de politie een controle gehouden aan de Hoofdweg en de Knijpslaan in Kolham.

Op beide locaties werden er diverse bekeuring uitgeschreven voor het te snel rijden. Bij de controle op de Hoofdweg werden er 2 bekeuringen uitgeschreven voor 12 kilometer per uur te snel. Bij de controle op de Knijpslaan werden ook 2 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere 37 kilometer per uur te snel en 22 kilometer per uur te snel.





Degene die 22 kilometer per uur te snel reed, reed op een bromfiets met een ongeldig verklaard rijbewijs. Ook had de bestuurder van de bromfiets 1.33 promille alcohol in zijn bloed. Omgerekend is dat ongeveer 580 UGL.