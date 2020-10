06-10-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Flitspalen op Emmaviaduct opnieuw kampioen van Groningen

Groningen - Van de ruim 23.000 boetes, die tussen mei en augustus werden geregistreerd door flitspalen in de provincie Groningen, genereren de kastjes op het Emmaviaduct opnieuw de meeste boetes.

Dat blijkt uit een overzicht van het CJIB over het tweede tertiair van 2020. De twee automaten aan het Emmaviaduct schieten gemiddeld tien boetes per uur richting nietsvermoedende automobilisten. Per dag zorgt het apparaat voor 257 boetes die bij voorbijgangers op de mat gaan vallen.





Het minst rendabel was de flitspaal aan de Groningerstraatweg bij Grijpskerk, die slechts 93 boetes wist te genereren. In de gemeente Groningen schoot de flitspaal aan de Siersteenlaan het minst vaak raak.