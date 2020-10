Een vriend, familielid of andere bekende verstuurt een bericht dat hij dringend financiële hulp nodig heeft. De vriend zit bijvoorbeeld zogenaamd in het buitenland vast en is zijn geld, telefoon en papieren kwijt. Of hij heeft zijn telefoon per ongeluk in de wasmachine gedaan en kan daarom niet internetbankieren. U wordt gevraagd om snel geld over te maken. Als u hieraan meewerkt, volgt er vaak een tweede verzoek. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt te zijn of is een vals account of nieuw telefoonnummer gebruikt door een oplichter. De vriend in kwestie is zich van geen kwaad bewust.