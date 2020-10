07-10-2020, Marc Dol - 112Groningen

Fietser gewond na aanrijding

Musselkanaal - Bij een botsing op de Badstraat in Musselkanaal is woensdagmiddag een fietser gewond geraakt.

Door een onbekende oorzaak kwamen de fietser en een automobilist met elkaar in botsing. De fietser is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg afgesloten en werd het verkeer omgeleid. Waardoor de botsing heeft kunnen gebeuren is niet bekend.