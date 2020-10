07-10-2020, Patrick Wind 112Groningen & M. Nuver redactie

Fietser gewond na botsing met bestelbusje

Groningen - Woensdagmiddag rond 17:30 uur is er een aanrijding gebeurt tussen een fietser en een bestelbusje.

De aanrijding gebeurde op de kruising Sontweg /Bornholmstraat in de stad. Een ter plaatse gekomen ambulance heeft de fietser gecontroleerd in een ambulance en de gewonde is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.



Een aanrijdingselecteur van Team Verkeer kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval.

Dvhn