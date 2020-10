07-10-2020, @handhaving050 Twitter, bron

Gestolen auto terug gevonden in stad

Kornhorn - BOA`s troffen woensdagmiddag een gestolen auto aan in de Rivierenbuurt Groningen. Deze was vorige week ontvreemd in Kornhorn.

De politie werd er bij gehaald, de zaak is opgelost en de eigenaar is weer blij dat zijn auto terug is. De melding was als volgt: Kornhorn– Vanaf de Kerkweide in Kornhorn is tussen 30 september 2020, 22:00 uur en 1 oktober 2020, 08:15 uur, een bruine Renault Megane GT line, voorzien van kenteken ........, gestolen. Mogelijk heeft iemand iets gezien of heeft iemand het voertuig woensdagavond na 22:00 uur nog zien rijden. Tweet