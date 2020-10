07-10-2020, Facebook: Politie Ommelanden Midden

Poging tot oplichting in Oude Pekela

Oude Pekela - De politie Ommelanden Midden kreeg woensdagavond een melding dat aan de Noordkante in Oude Pekela een man had aangebeld om een bankpas waarmee fraude zou zijn gepleegd op te halen.