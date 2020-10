08-10-2020, Redactie

Man(30) alsnog aangehouden na negeren stopteken

Aduard - De politie heeft donderdmorgen een man(30) uit de gemeente Westerkwartier aangehouden voor deze zaak. Dat meldt de politie via Twitter.

Dit vond afgelopen dinsdagmorgen plaats in de Burg. Seinenstraat in Aduard. De automobilist is er daarna rennend vandoor gegaan. De verdachte wordt verhoord.

tweet