08-10-2020, ingezonden mededeling

Hardlopen met een goed uitzicht: dit zijn de mooiste routes in Groningen!

Groningen - Nu thuiswerken de norm is, starten steeds meer Groningers met hardlopen. Een groot voordeel van onze provincie: je hoeft niet lang te zoeken naar een plek voor een mooie route.

Zowel op het platteland, als in de stad zelf worden uitdagende en rustgevende hardlooproutes aangeboden. Loop bijvoorbeeld langs de dijk bij een plaats als Noordpolderzijl, stippel je ronde uit rond de vijver in het Groningse Stadspark, enzovoorts. In dit artikel zetten we de mooiste routes in Groningen voor je op een rijtje. Welke van deze route heb jij al eens gelopen?

Voorkom blessures tijdens het hardlopen

Bouw je conditie heel geleidelijk op, wanneer je wilt gaan starten met hardlopen. Zeker wanneer je momenteel niet of nauwelijks beweegt, zullen je spieren moeten wennen aan de constante klappen die deze te verwerken krijgen. Op internet zijn diverse websites te vinden met uitgebreide trainingsschema’s. Train je om fit te blijven, om af te vallen of wil je bijvoorbeeld op korte termijn wedstrijden kunnen lopen? Pas je trainingsschema aan op het doel dat je hebt.

Naast het rustig opbouwen van trainingen, is het belangrijk om de juiste kleding te gebruiken. Bestel je hardloopschoenen online, of bezoek een van de hardloopwinkels in de stad Groningen. Hier kunnen specialisten je persoonlijk advies geven over schoenen die passen bij jouw loopstijl. Mogelijk loop je iets met je voeten naar binnen, of land je juist voornamelijk op de zijkant van je voet. Het heeft invloed op het type hardloopschoen, dat voor jou het meest geschikt is.

Hardlooproute door de stad Groningen

Wanneer je een hardlooproute door de stad Groningen zoekt, vallen twee plekken direct op: het Noorderplantsoen en het Stadspark. De route door het Noorderplantsoen is uitdagend, door het glooiende karakter en de oneffen ondergrond. Voordeel van het schelpenpad in het Noorderplantsoen is dat het bijdraagt aan de stabiliteit van je enkels. Daarbij dempen de schelpen een deel van de klap, die je lichaam te verwerken krijgt tijdens het hardlopen. De kans op een blessure neemt hierdoor af. Het kronkelende en onverharde pad heeft een afstand van ruim 2,5 kilometer. Start met één ronde en bouw dit steeds verder uit, naarmate je conditie beter wordt.

Ook het Stadspark kent routes van circa 2,5 kilometer. Je kunt de route zo lang maken, als je zelf wilt! Loop bijvoorbeeld meerdere rondes rondom de vijver in het Stadspark, of breid je route uit langs de drafbaan. Het fijne aan het Stadspark is dat de wegen hier breed zijn en er nauwelijks auto’s rijden. Zo heb je geen last van het verkeer en kun je in alle rust je hardloopronde maken! Ook leuk in het Stadspark: de weg langs de kinderboerderij of het stukje wei met de Schotse hooglanders.

Lopen rondom de stad Groningen

Niet alleen in de stad Groningen vind je prachtige hardlooproutes. Ook buiten de stad is het fijn vertoeven voor hardlopers. Iets ten zuiden van de stad vind je het Paterswoldsemeer. De ronde rondom dit meer is langer dan de rondjes die je in het Noorderplantsoen of Stadspark loopt: circa 10 kilometer. Je kunt er ook voor kiezen om de route iets in te korten of bijvoorbeeld op en neer te lopen. Oversteken is helaas geen optie, omdat er geen brug over het Paterswoldsemeer loopt. Een geschikte plek om te starten is Beachclub Kaap Hoorn! Tevens is dit een ideaal punt om de route af te sluiten met een kopje koffie.

Verder naar het noorden vind je het Hogeland. Een prachtige streek met talloze uitgestrekte weilanden. Het geeft niet alleen een fraai uitzicht tijdens je route, ook biedt de wind je voldoende uitdaging. Doordat je hier nauwelijks beschutting vindt, heeft de wind een groot deel van het jaar vrij spel. Enkel de maïsvelden kunnen de wind breken, als het maïs klaar is om geoogst te worden. Loop tussen de Groningse dorpjes door, zoals Pieterburen, Westernieland en bijvoorbeeld Warffum.

Een loopband kopen voor de wintermaanden

In de herfst en winter kunnen de dagen al snel korter worden. Wanneer je het niet prettig vindt om in het donker te lopen, maakt dit trainen in de laatste maanden van het jaar lastiger. Je hebt immers ook je werk en wellicht kinderen die een groot deel van je tijd opeisen! Gelukkig is de oplossing simpel: koop een loopband. Met een loopband kun je het hele jaar door blijven trainen. Ook handig wanneer het buiten regent en je weinig energie hebt om het ruige weer te trotseren.

Vind je het lastig om een geschikte loopband te vinden? Een geschikte loopband zoals deze 10 hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Je wilt dat de loopband prettig loopt, dat de kans op blessures klein is en dat deze in verschillende standen kan worden ingesteld. Zo kun je een rustige training zonder hellingshoek afwisselen met een training tegen een kleine heuvel