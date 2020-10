08-10-2020, Rtvnoord.nl bron & archieffoto`s 112Groningen

ProRail sluit onbewaakte overgang in Hoogezand

Hoogezand - ProRail sluit eind volgende week een onbewaakte spoorwegovergang in Hoogezand waar in augustus 2019 een dodelijke aanrijding plaatsvond. Dat meldt Rtvnoord donderdag.

De overgang leidt naar de woning van de familie Franssen; ProRail gaat die woning op een andere manier aansluiten op de openbare weg. 'Op 16 oktober worden de hekken en sloten langs het spoor doorgetrokken, en kunnen mensen de rails op die plek niet meer over', zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas. Meer hierover op Rtvnoord.nl(Bron) Archief item ongeval