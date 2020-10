08-10-2020, @brwGroningen bron Twitter & Facebook

Brandweerman Geert oet Sodom leest 'Lappa' voor

Groningen - Help! Er is brand in de keuken. Ga er maar even goed voor zitten: onze eigen brandweerman Geert oet Sodom leest het verhaal van 'Lappa' voor! Dat Tweet de brandweer van Groningen.

Samen met Biblionet zendt de brandweer vrijdag 16 oktober om 10:00 uur het hele verhaal live uit op hun Facebookpagina en ook via alle pagina's van de bibliotheken in Groningen. Lekker luisteren op de allerlaatste dag van de herfstvakantie naar het spannende verhaal van Lappa. Trouwens, Ze geven dan ook een toffe prijs weg. Kijk jij ook 16 Oktober? Twitter & Facebook