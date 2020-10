09-10-2020, @brwGroningen bron Twitter & Facebook & foto brandweerGroningen

“PIEP”; de brandweer rukt uit naar de bieb

Groningen - De brandweer rukt vanaf vandaag regelmatig uit naar de bibliotheken in de provincie Groningen. Niet met sirenes, wél met het boekje Lappa – PIEP en een dosis kennis over Brandveilig Leven.

Een moment waarop de huiskamer van het dorp of de stad, de bibliotheek, nog levendiger wordt met als doel: samen met kinderen, ouders, verzorgers en grootouders zorgen voor een brandveilig(er) thuis.

De komende twee jaar bezoekt de brandweer alle bibliotheken in de provincie Groningen. Door voorleesmiddagen te combineren met een brandveiligheidsspreekuur, leren zowel kinderen als volwassenen op interactieve wijze meer over het brandveilig(er) maken van hun huis. De toegang is gratis. Wanneer de activiteiten gaan plaatsvinden, wordt bekend gemaakt op de websites van Biblionet Groningen en Forum Groningen.

Kick-off livestream via Facebook

De samenwerking tussen Brandweer Groningen, Biblionet Groningen en Forum Groningen start op vrijdag 16 oktober om 10.00 uur . Dan leest een brandweervrouw vanuit een echte brandweerwagen het avontuur van Lappa – PIEP voor. Na afloop maken de kijkers kans op leuke prijzen. Iedereen kan meekijken en meeluisteren via de livestream op de Facebookpagina van Brandweer Groningen en Biblionet Groningen.

Lappa – PIEP ook in het Grunnegs

De activiteiten in de bibliotheken draaien om het spannende boekje Lappa – PIEP, dat wordt voorgelezen door medewerkers van Brandweer Groningen. Lappa – PIEP is een prentenboek over brandveiligheid, zonder dat het eng wordt. Wat het boek extra speciaal maakt, is dat het tweetalig is uitgevoerd; in het Nederlands en in het Grunnegs, en in de illustraties zijn typisch Groninger items te vinden. Het interactieve prentenboekje met vriendenvragen en een doe-opdracht is vanaf oktober te leen in alle Groninger bibliotheken.

Krachten bundelen voor Brandveilig Leven

Ieder met een eigen maatschappelijke taak; Biblionet Groningen, Forum Groningen en Brandweer Groningen, hebben elkaar gevonden op verschillende terreinen. Waar de een staat voor een leven lang leren en ontdekken staat de ander voor een (brand)veilige Groningse maatschappij. Twee missies die heel goed zijn te combineren op het gebied van informatie, educatie en plezier in lezen.

Samen met Biblionet zendt de brandweer vrijdag 16 oktober om 10:00 uur het hele verhaal live uit op hun Facebookpagina en ook via alle pagina's van de bibliotheken in Groningen.

Twitter & Facebook