08-10-2020, Umcgambulancezorg.nl Bron

Flitsmeister waarschuwt voor naderende Friese en Drentse ambulances

Drenthe/ Friesland - De Friese en Drentse ambulances van UMCG Ambulancezorg zijn vanaf nu allemaal te zien bij Flitsmeister.

Flitsmeister, Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg hebben een overeenkomst getekend om, via een koppeling met de Landelijke Server Incidenten en Voertuigen (LSIV) van Ambulancezorg Nederland (AZN), de voertuiglocaties van de Friese en Drentse ambulances te ontvangen.

Deze data wordt gebruikt om via Flitsmeister automobilisten nog beter te waarschuwen voor naderende ambulances. Automobilisten kunnen op deze manier vroegtijdig en rustig ruimte maken voor deze hulpvoertuigen. Uiteraard wordt de gebruikte data volledig anoniem verwerkt en wordt er rekening gehouden met alle regels rondom privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Samenwerking met ambulancediensten in Fryslân en Drenthe

Voorheen was slechts een deel van de ambulances zichtbaar via de app van Flitsmeister. Dit ging via systemen van derden. Door de koppeling met de landelijke server van AZN wordt de benodigde data rechtstreeks van de bron naar Flitsmeister gestuurd. Daardoor zijn de ambulances van Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg in Fryslân en Drenthe vanaf nu allemaal te zien in Flitsmeister.

Sietze Kijlstra, algemeen directeur van Kijlstra Ambulancezorg is blij met deze samenwerking: “Onze ambulancechauffeurs ervaren regelmatig hoe slecht ze soms opgemerkt worden door andere weggebruikers. Dan helpt het dat de gebruikers van Flitsmeister tijdig gewaarschuwd worden voor ambulances die met spoed naderen. Dit vergroot de veiligheid op de weg en komt het vervoer van onze patiënten ten goede.”

“Iedereen kent de blauwe zwaailichten en de daarbij behorende ‘tatuu tatuu’ van de ambulance, en de varianten daarop van de politie en de brandweer. Elke extra waarschuwing om weggebruikers alert te maken op onze komst, zoals die van Flitsmeister, juichen wij toe”, vult Victor Verrijp, directeur-​bestuurder van UMCG Ambulancezorg aan.

Flitsmeister verandert niet voor de gebruiker

In de Flitsmeister app blijft de situatie onveranderd voor de gebruikers. Als er een ambulance met optische geluidssignalen (OPGS) in de buurt is, stuurt Flitsmeister de gebruiker van de app een waarschuwing met beeld en audio. Automobilisten kunnen hierdoor tijdiger anticiperen op de -met spoed-​ naderende ambulance.

Doel en toekomst

Via de koppeling met de Landelijke Server Incidenten en Voertuigen van AZN kan Flitsmeister potentieel toegang krijgen tot de data van alle ambulances in Nederland. Iets waar op dit moment hard aan gewerkt wordt. Tegelijkertijd willen we automobilisten in de toekomst ook waarschuwen voor andere naderende nood- en hulpdiensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de brandweer.

Jorn de Vries, woordvoerder van Flitsmeister: “We sturen gebruikers van Flitsmeister al meerdere jaren een seintje als er ambulances en andere hulpdiensten aan komen. Het ontbreken van 100% dekking was altijd een minpunt aan onze service. Het is enorm belangrijk dat we dankzij deze samenwerking nu naar die 100% dekking toe kunnen gaan werken.

Dit vinden we erg belangrijk en komt de verkeersveiligheid ten goede. We weten dat deze service door onze bijna 2 miljoen gebruikers erg gewaardeerd wordt. Daarnaast helpen we hiermee de chauffeurs van de ambulances, die dagelijks onderweg zijn om hun patiënten zo veilig en comfortabel mogelijk te vervoeren.”