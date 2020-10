09-10-2020, Redactie & Tweet 112Hoogezand

Ongeval letsel in Hoogezand

Hoogezand - Bij een ongeval donderdagmiddag om 17:20 uur op de van Neckstraat in Hoogezand is één persoon gewond geraakt.

De bestuurster van 1 van beide auto`s is door medewerkers van de ambulancedienst behandeld en later overgebracht naar het ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen. Zie Twitter @112Hoogezand hieronder tweet