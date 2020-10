09-10-2020, Twitter @wijkagent_sanne bron en foto

Auto gestolen in Kostverloren

Groningen - De onderstaande auto is in de avond/nacht van 6 op 7 oktober gestolen aan de Gerard Doustraat in de wijk Kostverloren in Groningen. Dat meldt wijkagent Sanne via Twitter.

Bij het aantreffen wordt verzocht graag contact op te nemen met de politie via 09008844. Dan onderneemt de politie actie. Kenteken: XP-131-D Tweet