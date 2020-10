09-10-2020, Quintin Stoetman - OldambtNu.nl

Auto over de kop op A7 bij Scheemda

Scheemda - Een automobilist is vrijdagochtend met zijn auto over de kop geslagen op de A7 bij Scheemda. De bestuurder verloor de controle over het stuur in de bocht bij een toerit in de richting van Groningen.