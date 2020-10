09-10-2020, Oogtv.nl (Bron)

Kabinet: ‘Voorlopig geen versoepeling van coronamaatregelen’

Groningen - De huidige coronamaatregelen zullen de komende tijd niet versoepeld worden. Dat heeft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid donderdag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Tijdens het debat wees De Jonge naar de coronacijfers die de laatste dagen hard oplopen. Donderdag werden er bij het RIVM 5.831 nieuwe besmettingen gemeld. Dan zijn er 800 meer dan woensdag. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 1.070. Toch zegt het kabinet tot komend weekend de situatie te willen monitoren of deze trend doorzet of dat de maatregelen die vorige week dinsdag van kracht werden hun vruchten beginnen af te werpen. Vorige week maakte het kabinet bekend dat horeca om 22.00 uur moet sluiten, dat er geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden en dat de grote van de groepen beperkt wordt. Zegt OOgtv donderdagavond.

Echter als het aantal besmettingen blijft oplopen dan zullen extra maatregelen nodig zijn die dan ook zo snel mogelijk in moeten gaan. “Als je ziet hoe hard de ziekenhuisopnamen oplopen, nog los van het aantal besmettingen, dan doen we ons geen groot plezier als we daar eerst nog acht dagen over gaan vergaderen. Dat helpt niet bij de aanpak”, aldus De Jonge.

De minister liet voorts weten dat het coronavirus ons het komende half jaar tot 12 maanden nog wel in zijn greep zal houden.