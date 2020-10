09-10-2020, Patrick Wind 112gr. & Raymond Meter - 112Groningen.nl & M. Eising & Redactie M. Nuver

Traumahelikopter landt op Kardingebult

Groningen - Op het topje van de Kardinge-bult, is vrijdagmiddag de traumahelikopter PH-MAA geland. Een spectaculair plaatje en vakkundig werk van de piloot.

Een fietser moest worden geholpen. Paul Heidanus van de politie kon om 16:15 uur niet zien wat er exact was geweest, het stond als een medische inzet in het systeem. Dat kan een val van een fietser zijn maar ook een onwelwording of iets dergelijks.

De man kon uiteindelijk zelf lopend naar beneden komen onder begeleiding van de ambulance verpleegkundige. De man werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling.

update 16:45