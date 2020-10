09-10-2020, Martin Nuver 112Groningen & ingezonden

Scholieren in botsing met motorrijder

Groningen - Vrijdagmiddag rond 14:15 uur is er een ongeval gebeurd tussen een groepje scholieren op de fiets en een motorrijder. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Turfsingel en de Nieuwe Sint Jansstraat.

Het groepje scholieren fietste vanaf de Schouwburg tegen het verkeer in en kwamen op de kruising van de Turfsingel/ Sint Jansbrug in botsing met een motorrijder. Daarbij raakte de motorrijder en de scholieren ten val. Een ambulance die ter plaatse kwam heeft de motorrijder die klaagde van pijn aan zijn voet gecontroleerd in de ambulance en daarna meegenomen naar het ziekenhuis.

Het groepje scholieren werden opgevangen door omstanders en medewerkers van een nabijgelegen café. Eén meisje moest naar de huisarts vanwege pijn aan de pols. De rest van de scholieren raakten niet gewond. Volgens een medewerker van een café in de buurt gebeurt het vaker dat scholieren daar tegen het verkeer in fietsen. "Dat levert regelmatig gevaarlijke situaties op" aldus de medewerker.

Een kennis van de motorrijder heeft de motor opgehaald. De politie zal onderzoek doen naar de toedracht van het ongeluk. Vermoedelijk ging het om een voorrangsfout.

Dvhn