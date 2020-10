09-10-2020, Marije Timmer & Annet Vieregge 112Groningen

Auto uit de bocht gevlogen bij Scheemda

Scheemda - Vrijdagavond rond 18:45 uur is een personenauto uit de bocht gevlogen op de Oude Rijksweg in Scheemda.

Bij de actie reedt de bestuurder tegen een lantarenpaal aan, waarna de auto tot stilstand kwam. De automobilist werd nagekeken in een ambulance en hoefde niet meer naar het ziekenhuis.



Wel moest de bestuurder een blaastest ondergaan. Wat de uitslag hiervan is, is niet bekend. Door het ongeval was de weg enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer.



Waardoor de auto uit de bocht vloog is niet bekend. De politie zal onderzoek doen naar de toedracht.