09-10-2020, Patrick Wind 112Groningen

Kleine demonstratie op de Grote Markt (Video)

Groningen - Vrijdagavond rond 20:00 uur is een groep van ongeveer 35 demonstranten bijeengekomen op de Grote Markt in de stad.

De demonstranten zijn van de organisatie "Sta op voor vrijheid" en zijn tegen de Corona maatregelen. Het is een spontane actie die eerder vanavond werd aangekondigd op de Facebook pagina Like&deel pagina van Steungroep Boeren & Burgers Hoelang de demonstratie gaat duren en wat de precieze bedoeling van de demonstratie is, is niet bekend.Eén van de demonstranten is op dit moment live op Facebook