18-10-2020, Ruben Huisman & Robin Feunekes 112Groningen & Niels Holterman Ditisroden.nl

Automobilist (19) alsnog overleden van ongeval Donderen (Video)

Donderen (Drenthe) - Vrijdagavond rond 21:10 uur heeft er op de Norgerwerg bij Donderen een ernstig ongeval plaatsgevonden.

Bij het ongeval is 1 persoon zwaar gewond geraakt. De brandweer van Vries en verschillende ambulances kwamen ter plaatse. Zij hebben de bestuurder die bekneld zat uit het voertuig gehaald.



Ook kwam het mobiel medisch team ter plaatse. Zij hebben het ambulance personeel geassisteerd. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De VOA van de politie is ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het ongeval weg was in beide richtingen afgesloten



Update 10-10-2020:

De politie meldt via Twitter dat het gaat om een 19 jarige man uit Eelde. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, het onderzoek loopt nog.

Update 18-10-2020:

De 19-jarige man is aan de gevolgen van het ongeval overleden. Dit meldt Dagblad van het Noorden op haar website.