10-10-2020, Ruben Huisman 112Groningen, Bron: Harendekrant.nl

Asielzoekers met Corona krijgen speciaal 'quarantainehotel (Video)

Haren - Bewoners van asielzoekerscentra uit Groningen, Drenthe en Friesland die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus, kunnen binnenkort in quarantaine in een speciaal ingerichte locatie in Haren.

De Centrale Opvang Asielzoekers (COA) heeft een gedeelte gehuurd van het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren, ook wel bekend als Postiljon Hotel. Het COA wil het gebouw op korte termijn gaan inrichten voor de tijdelijke opvang van asielzoekers met Covid-19. Het gebouw (het hoogste gedeelte van het leegstaande hotel) telt enkele tientallen kamers. Naar verluidt wordt het perceel met hekken hermetisch afgezet, zodat een geïsoleerde situatie ontstaat. Je zou de tijdelijke locatie aan de Emmalaan dus kunnen zien als een centrale quarantaine-ruimte Voor meer hierover zie: harendekrant.nl (bron)