10-10-2020, Ruben Huisman 112Groningen & M. Nuver redactie

Opnieuw elektrische Qbuzz met pech

Haren - Zaterdag rond 11:45 uur is een elektrische bus met pech komen te staan op de oprit A28 bij Haren. Rijkswaterstaat beveiligde de situatie, Wat de oorzaak dit keer is, is nog niet bekend.