10-10-2020, Oogtv.nl (Bron) & foto Sebastiaan Scheffer

Corona-Melder App vanaf vandaag in Groningen in gebruik

Groningen - In Groningen kan sinds zaterdag gebruik worden gemaakt van de CoronaMelder op de smartphone. De app waarschuwt als je mogelijk in contact bent geweest met iemand die positief getest is op het coronavirus.