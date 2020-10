10-10-2020, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Groningen

Woningbrand blijkt overijverige rookmelder

Groningen - De Groninger brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Boumanstraat in de Oosterpoortwijk.

Buurtbewoners hoorden een rookmelder afgaan en roken een brandlucht. Men dacht in eerste instantie dat er brand was in een woning. Na een controle bleek het loos alarm te zijn. In de woning ging inderdaad een rookmelder af, maar van brand was geen sprake.