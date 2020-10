10-10-2020, Redactie - 112Groningen

Stroomstoring in omgeving Ten Boer

Ten Boer - In de omgeving van Ten Boer, Sint Annen, Thesinge, Garmerwolde en Groningen is zaterdag sinds 16.50 uur een stroomstoring.

Netbeheerder Enexis gaf op haar website aan dat de storing naar verwachting rond 20.00 uur opgelost zou zijn. Naar verwachting zijn minder dan 10.000 huishoudens getroffen door de stroomstoring. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend.