11-10-2020, Marc Dol - 112Groningen

Brand in restaurant snel onder controle

Nieuw-Buinen - Bij een restaurant aan het Noorderdiep in Nieuw Buinen is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken.

Vermoedelijk is de brand in een op een plantenbak lijkend voorwerp ontstaan. Het vuur was bij aankomst van de brandweer al om zich heen aan het grijpen. Snel ingrijpen van de brandweer heeft kunnen voorkomen dat het pand uitbrande. Wel is er veel schade ontstaan. De oorzaak van de brand is niet bekend.