13-10-2020

Nieuw nummer 0900-0904: “Geen spoed, wel brandweer” aantal keren gebeld

Landelijk - De brandweer heeft vanaf maandag 12 oktober een nieuwe telefoonnummer erbij. Dat is 0900-0904. 112 blijft gewoon voor spoed, het nieuwe nummer is voor niet spoedeisende meldingen.

Op 12 oktober 2020 werkt het nummer voor niet-spoedeisende gevallen.

Het nummer is 0900-0904.

Het nummer kun je bellen voor bijvoorbeeld bij kleine stormschades of een boom dat over de openbare weg ligt. 112 blijft beschikbaar voor o.a. woningbranden, beknellingen en andere spoedmeldingen waar met spoed de brandweer nodig is. Zo ontlasten ze de 112 centrale.

Update 13-10-20: Het nieuwe nummer is al een aantal keren gebeld.112 wordt daarmee ontlast.