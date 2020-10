11-10-2020, Facebook Ommelanden Midden Politie

Achtervolging met 200 km/u in Midden Groningen beëindigd

Sappemeer - Zaterdagavond 10 oktober 2020, heeft er een achtervolging plaatsgevonden die begon op de A7. Dat meldt Politie Ommelanden Midden op Facebook.

Agenten die reden in een onopvallend politievoertuig en belast waren met verkeerstoezicht werden ingehaald door een voertuig met een dusdanig hoge snelheid dat ze besloten om eens te gaan kijken hoe het rijgedrag van deze automobilist zich zou gaan ontwikkelen.





De automobilist bleef zijn snelheid opvoeren tot 200 km/u. Toen het voertuig de afrit bij Sappemeer nam, besloten de agenten over te gaan tot staande houding van de automobilist en werd het bord “STOP POLITIE” aan de voorzijde van het politievoertuig aangezet, evenals de blauwe flitslampen en de geluidssignalen.





De bestuurder van het andere voertuig was echter niet voornemens om te stoppen en ging er met hoge snelheid vandoor de Noorbroeksterstraat van Sappemeer op en reed vervolgens naar de Vosholen. Hier reed de bestuurder op een gegeven moment 200km/u waar 50 km/u is toegestaan. Op de Borgercompagniesterstraat, een 30 km/u zone, bleef het voertuig met hoge snelheid doorrijden in de richting van de Noorderstraat en vervolgens weer naar de Vosholen.

Op deze weg zagen de agenten dat er op een gegeven moment vuur en/of vonken onder de auto vandaan kwamen, blijkbaar had de bestuurder iets geraakt. Gestopt werd er echter nog steeds niet, maar de snelheid ging er wel goed uit, het voertuig kwam uiteindelijk aan de Kleinemeersterstraat helemaal tot stilstand, hier kon de bestuurder worden aangehouden.





Het bleek dat de bestuurder op de Vosholen met zijn rechtervoorwiel tegen waarschijnlijk de stoeprand aangereden was, de velg was behoorlijk beschadigd en de band was lek.



Tijdens deze achtervolging zijn er door de bestuurder meerdere dusdanige gedragingen begaan dat aanrijdingen met andere voertuigen maar net konden worden voorkomen.