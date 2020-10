11-10-2020, Julian Spa 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Brandweer in touw voor jonge zwaan met visdraad om poot

Ter Apel - De brandweer van Ter Apel werd zondagmiddag omstreeks kwart over één gealarmeerd voor een dier in problemen aan de Heembadweg in Ter Apel.