13-10-2020, Bron: OogTV & foto: Sebastiaan Scheffer

CoronaMelder App al vaak gedownload

Provincie Groningen - De CoronaMelder app is in de afgelopen dagen al vaak gedownload. De App is sinds afgelopen zaterdag landelijk bruikbaar. Voor die tijd was de App enkel bruikbaar in enkele testregio's.

De app lag al een poosje klaar, maar wachtte op goedkeuring van de Eerste Kamer. Middels Bluetooth houdt de app in de gaten welke andere telefoons in de buurt zijn. Als de toestellen langer dan 15 minuten binnen elkaars bereik zijn wordt een versleutelde code uitgewisseld. Wanneer een van de deelnemers besmet blijkt te zijn met het coronavirus krijgen alle gebruikers die in de buurt zijn geweest hiervan een waarschuwing. De app is te downloaden via deze link Bel bij vragen over CoronaMelder naar het gratis nummer 0800 - 1280 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Of mail naar helpdesk@coronamelder.nl. Uitleg video