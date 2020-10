11-10-2020, Michael Huising - 112Groningen

Woningbrand in Veendam

Veendam - Aan de Dr. A. Kuyperstraat in Veendam is zondagavond rond 20.25 uur brand uitgebroken in een woning.

De brandweer uit Veendam is aanwezig om de brand te bestrijden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Met een binnenaanval heeft de brandweer het vuur onder controle gekregen. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.