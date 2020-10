11-10-2020, Bron: OogTV

RIVM: 94 nieuwe besmettingen in provincie Groningen

Provincie Groningen - Eén nieuwe ziekenhuisopname en 94 nieuwe besmettingen in de gemeente Groningen. Dat melde het RIVM zondag.

Dit brengt het totaal aantal besmettingen in de gemeente Groningen op 2.049, een stijging van 4,8 procent ten opzichte van zaterdag.

In de hele provincie zijn sinds zaterdag 542 personen positief getest op het coronavirus. 70 in de gemeente Westerkwartier, 62 in Het Hogeland, Midden-Groningen 48, in Oldambt 39, Stadskanaal 30, Veendam 25, Westerwolde 23, Pekela 4, Appingedam 8, Delfzijl 7 en Loppersum 4.

Landelijk gezien zijn in de afgelopen 24 uur 6.378 mensen positief getest. Van de 1233 personen die op dit moment in het ziekenhuis liggen, ligt 247 op de intensive care. 17 personen overleden de afgelopen 24 uur aan het virus.