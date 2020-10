12-10-2020, Niels Holterman Ditisroden.nl & Youtube

Hoogwerker Groningen opgeroepen voor brand in Roden(Video)

Roden (Dr.) - Zondagavond om 22:10 uur werd de brandweer van Roden opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Vrijheidslaan in Roden.

Ook kwam de hoogwerker van Groningen Stad ter plaatse. Of er inderdaad brand in de schoorsteen is ontstaan en of er schade is ontstaan is niet bekend. De hoogwerker kon al snel weer terugkeren na aankomst.