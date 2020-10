12-10-2020, Julian Spa 112Groningen.nl & Inshotmedia

Brandlucht in Azc Ter Apel

Ter Apel - Een unit op het terrein van het asielzoekerscentrum in Ter Apel is maandagmorgen om 10:25 uur kort ontruimd geweest vanwege een brandlucht.

Er werd ter plaatse een brandlucht geroken. Dat zegt Jesse Mol van de brandweer Groningen. Maar na onderzoek werd geen brand o.i.d. gevonden. Bewoners en medewerkers konden daarna terug het gebouw in. Hoe de rooklucht ontstond, is niet duidelijk geworden. De brandweer keerde na 30 minuten terug naar de kazerne.